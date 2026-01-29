Поиск

Ушаков заявил, что США и Украина договорились провести переговоры в Абу-Даби на более низком уровне

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева.

"Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

Так он ответил на вопрос о том, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также инвестор и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в этот раз не собираются в Абу-Даби и в переговорах будут участвовать две стороны, а не три.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина прошли в Абу-Даби на прошлой неделе - 23-24 января. Представитель Белого дома заявил в эфире телеканала NBC News, что трехсторонняя встреча была продуктивной.

В Кремле воздержались от высоких оценок состоявшихся в Абу-Даби консультаций, сочтя это преждевременным.

"Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня", - сказал журналистам 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что "сам факт того, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно". "Но впереди предстоит еще серьезная работа", - добавил он.

Абу-Даби США Украина Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

 Каллас заявила, что в ЕС обсуждают идею о запрете на въезд участникам СВО

ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

 ЕС ввел санкции в отношении российских журналистов и деятелей культуры

OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

 OpenAI ведет переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Microsoft и Amazon

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

 ВС Польши заметили в воздушном пространстве страны воздушные шары из Белоруссии

Глава МИД Франции сообщил о продолжении работы ЕС над пакетом санкций против РФ

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 29 января
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });