Ушаков заявил, что США и Украина договорились провести переговоры в Абу-Даби на более низком уровне

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева.

"Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

Так он ответил на вопрос о том, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также инвестор и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в этот раз не собираются в Абу-Даби и в переговорах будут участвовать две стороны, а не три.

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина прошли в Абу-Даби на прошлой неделе - 23-24 января. Представитель Белого дома заявил в эфире телеканала NBC News, что трехсторонняя встреча была продуктивной.

В Кремле воздержались от высоких оценок состоявшихся в Абу-Даби консультаций, сочтя это преждевременным.

"Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня", - сказал журналистам 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что "сам факт того, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно". "Но впереди предстоит еще серьезная работа", - добавил он.