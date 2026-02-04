Поиск

Трамп пригрозил Ирану серьезными мерами в случае возобновления ядерной программы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - США готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если Тегеран попытается воссоздать свою ядерную программу, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Мы узнали, что они думали о том, чтобы создать новый ядерный объект в совершенно другой части страны. Мы узнали об этом и сказали им, что если они это сделают, то с ними произойдут очень плохие вещи", - сказал он в интервью NBC.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки сторон к переговорам в пятницу по спорным вопросам. По сообщениям ряда СМИ, Иран и США пока спорят насчет тем переговоров и места их проведения.

