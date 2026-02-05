Трамп заявил, что Белый дом мог бы действовать мягче в Миннеаполисе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация могла бы действовать мягче при реализации миграционной политики в Миннеаполисе, ранее федеральные агенты застрелили в штате двух американцев.

"Я понял, что, возможно, мы могли бы использовать немного более мягкие методы", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

При этом президент США отметил, что "федералам все равно нужно оставаться жесткими". "Мы имеем дело с действительно жестокими преступниками", - подчеркнул Трамп.

По его словам, в страну за четыре года правления бывшего президента Джо Байдена прибыло 25 млн нелегальных мигрантов.

"Мы разрешили въезжать в нашу страну людям, которых не приняла бы ни одна страна", - добавил американский лидер.

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, которые приезжают в США нелегально. В ноябре 2025 года Трамп пообещал, что остановит миграцию выходцев из "стран третьего мира".

Ранее ICE и Погранично-таможенная служба США два месяца вели поиски нелегалов в Миннеаполисе, задействовали 3 тыс. агентов. Были задержаны примерно 3,4 тыс. человек. Однако в ходе рейдов были убиты двое граждан США; местные власти выступили с критикой таких мер, а в штате начались акции протеста.