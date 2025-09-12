Поиск

ЕК уточнила, что суд ЕС отменил госфинансирование АЭС "Пакш-2" в Венгрии, но не запретил стройку

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Постановление суда ЕС, отменившего решение о финансировании строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии, не означает, что стройка будет остановлена, речь шла только о госпомощи, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы говорим о государственной помощи, а не о стройке как таковой", - объяснила журналистам официальный представитель ЕК на брифинге в Брюсселе в пятницу.

Другой представитель ЕК, Тома Ренье, отвечая на просьбу объяснить дальнейшие действия Еврокомиссии, сообщил, что ЕК внимательно проанализирует постановление суда, прежде чем принимать решение о возможных последующих этапах.

"Я не хочу предвосхищать эти будущие этапы. Сегодня мы можем высказываться исключительно в очень общих словах", - отметил Ренье.

"Мы вернулись в предыдущий этап - этап открытого расследования. Что происходит, когда мы возвращаемся в эту предшествующую фазу? Есть две возможности. Во-первых, комиссия могла бы утвердить новую положительную позицию для одобрения этой меры государственной помощи на определенных условиях или без таковых", - продолжил он.

В миреВ ЕК приняли к сведению решение суда о финансировании в Венгрии энергоблоков АЭС "Пакш-2Читать подробнее

"Или вторая возможность: комиссия может принять отрицательное решение. И в таком случае эта мера не может быть применена", - добавил представитель ЕК.

В ответ на дополнительный вопрос он уточнил: "Если будет выбрана вторая опция, то есть отрицательное решение комиссии, комиссия может предписать государству-члену ЕС взыскать деньги с предприятия. Но я это объясняю в общих чертах".

11 сентября сообщалось, что в соответствии с постановлением суда ЕС отменяется прежнее согласование Еврокомиссией финансовой поддержки проекта Венгрии от 2017 года.

Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно приходиться на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. Первый бетон на площадке АЭС ранее планировался в 2024 году.

ЕК ЕС Пакш-2 Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Непале

Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

Экс-глава Верховного суда Непала возглавила временное правительство

Трамп полагает, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Трамп полагает, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан

ЕС завершает работу над 19-м пакетом санкций в отношении РФ

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

Япония снизила потолок цен на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 12 сентября

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });