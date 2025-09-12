ЕК уточнила, что суд ЕС отменил госфинансирование АЭС "Пакш-2" в Венгрии, но не запретил стройку

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Постановление суда ЕС, отменившего решение о финансировании строительства энергоблоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии, не означает, что стройка будет остановлена, речь шла только о госпомощи, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы говорим о государственной помощи, а не о стройке как таковой", - объяснила журналистам официальный представитель ЕК на брифинге в Брюсселе в пятницу.

Другой представитель ЕК, Тома Ренье, отвечая на просьбу объяснить дальнейшие действия Еврокомиссии, сообщил, что ЕК внимательно проанализирует постановление суда, прежде чем принимать решение о возможных последующих этапах.

"Я не хочу предвосхищать эти будущие этапы. Сегодня мы можем высказываться исключительно в очень общих словах", - отметил Ренье.

"Мы вернулись в предыдущий этап - этап открытого расследования. Что происходит, когда мы возвращаемся в эту предшествующую фазу? Есть две возможности. Во-первых, комиссия могла бы утвердить новую положительную позицию для одобрения этой меры государственной помощи на определенных условиях или без таковых", - продолжил он.

"Или вторая возможность: комиссия может принять отрицательное решение. И в таком случае эта мера не может быть применена", - добавил представитель ЕК.

В ответ на дополнительный вопрос он уточнил: "Если будет выбрана вторая опция, то есть отрицательное решение комиссии, комиссия может предписать государству-члену ЕС взыскать деньги с предприятия. Но я это объясняю в общих чертах".

11 сентября сообщалось, что в соответствии с постановлением суда ЕС отменяется прежнее согласование Еврокомиссией финансовой поддержки проекта Венгрии от 2017 года.

Согласно материалам суда, основное финансирование проекта должно приходиться на российский кредит в размере до 10 млрд евро. При этом еще 2,5 млрд евро предполагалось профинансировать из венгерского бюджета.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. Первый бетон на площадке АЭС ранее планировался в 2024 году.