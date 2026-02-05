Поиск

Спикер парламента Армении возразил против слов о смене полюса в политике Еревана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян назвал неверными утверждения о том, что его страна проводит системную линию на сокращение взаимодействия с Россией в пользу Евросоюза. Он сказал об этом в Москве журналистам после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В частности, в одном из вопросов прозвучало, что "курс правительства Армении в последнее время похож на системную линию по сокращению взаимодействия с Россией". В связи с этим Симоняна спросили, не опасается ли Ереван, что Москва в итоге отвернется от него, а Евросоюз не подставит свое плечо.

"Я не разделяю ваше мнение. Я считаю, что Армения как суверенное государство имеет право балансировать свою политику. Армения не собирается вставать на чью-либо сторону или работать против кого-то", - ответил спикер.

"Армения имеет свою внешнюю политику, свое видение, особенно после войны 2020 года. Думаю, что на вопрос, который вы задаете, ответы можно найти в том, что произошло после 2020 года. Восприятие того, что Армения пытается поменять курс из одного полюса в другой полюс, неправильно. Армения не будет находиться ни в одном полюсе и не будет находиться в обратном полюсе", - заявил он.

Матвиенко после переговоров с Симонянам сказала журналистам, что в России хотят, чтобы "Армения была благополучной, процветающей, чтобы в Армении была стабильная политическая ситуация, потому что мы очень дорожим, ценили и ценим наши связи с армянским народом".

По ее словам, российская сторона будет готова направить своих наблюдателей на парламентские выборы в Армении, если Ереван примет такое решение и направит соответствующее приглашение. Этот вопрос в числе прочих обсуждался на встрече с Симоняном,

"Полагаю, что наш парламентский диалог продолжится, поскольку это в интересах обоих государств, это в интересах наших народов", - сказала спикер Совета Федерации.

Также она отметила выход на высокий уровень торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"Порядка 33 процентов внешнеторгового оборота Армении - это российская сторона. За эти годы более 4 млрд долларов инвестиций российским бизнесом вложено в 40 проектов Армении. Это говорит о том, что у нас большие планы на дальнейшее развитие", - отметила Матвиенко.

