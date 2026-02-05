Поиск

Эстония с 24 февраля будет закрывать по ночам еще два КПП на границе с Россией

Ограничение вводится на три месяца из-за "иррациональных" действий России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Эстония закроет движение в ночное время на пограничных переходах с Россией на юго-востоке республики Лухамаа (с российской стороны Шумилкино) и Койдула (Куничина гора) на три месяца, сообщило правительство страны.

"В связи с пограничными инцидентами, исходящими из России, правительство сегодня приняло принципиальное решение закрыть ночное движение на пограничных переходах Лухамаа и Койдула на три месяца. Закрытие пограничных переходов в ночное время позволит направить больше ресурсов на охрану границы", - говорится в сообщении.

Пограничные переходы Лухамаа и Койдула будут закрыты для всего движения в ночное время с 24 февраля. Днем они будут открыты в течение 12 часов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "поскольку Россия временами ведет себя иррационально на границе, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы". По его словам, усиленный таможенный контроль на границе с Россией будет продолжен.

"Дальнейшие решения будут приниматься исходя из потребностей безопасности и развития ситуации на границе", - добавил Михал.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что сокращение потока пересечений границы на эстонско-российской границе является "логичным шагом" в ситуации, когда количество пересечений значительно уменьшилось и вряд ли вернется к прежнему уровню.

"По сравнению с 2018 годом количество пересечений границы сократилось примерно в пять раз. Если в 2018 году восточную границу пересекли 5,3 миллиона человек, то в 2025 году это число составило 1 084 320", - сказал он.

Ранее правительство Эстонии закрыло ночное перемещение и через самый многочисленный погранпереход в Нарве (Ивангород)

