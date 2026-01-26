Реконструкцию пункта пропуска в Ивангороде на границе с Эстонией завершат до 2027 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Ленинградской области реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией должны завершить в конце 2026 года, сообщил журналистам первый замначальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Сергей Сенько.

"Реконструкция идет уже второй год. На сегодняшний день реконструкция на этапе нулевого цикла земляных работ. По оценке Росгранстроя, который является основным подрядчиком у нас, завершение реконструкции планируется в конце этого года", - сказал он.

В середине августа Росгранстрой сообщил о завершении в Ивангороде необходимого демонтажа, а также о выполнении работ по возведению служебно-производственного здания для грузового транспорта, бокса углубленного досмотра, площадки досмотра с навесом, здания кинологической службы, пункта пропуска туристических групп и легкового транспорта.

Автомобильная составляющая многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Ивангород" закрыта на реконструкцию с 1 февраля 2024 года. По ее итогам, как ожидается, пропускная способность пункта должна вырасти на 22% по количеству транспорта (до 1860 автомобилей в сутки) и почти на 40% по числу людей (до 11,3 тыс. человек в сутки).