Иранские БПЛА приостановили полеты над Аравийским морем

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Иранские дальние разведывательные беспилотники приостановили полеты над Аравийским морем после инцидента с американским авианосцем USS Abraham Lincoln, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

За последние двое суток не фиксировалось ни одного полета иранского разведывательного БПЛА в районе нахождения авианосца, который, согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), в настоящее время курсирует в 500 милях (800 км) от побережья Исламской Республики.

Как сообщало командование CENTCOM, во вторник палубный истребитель F-35C Lightning II сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в районе Аравийского моря.

В минувшие выходные командование CENTCOM предупредило иранские вооруженные силы, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение к ним скоростных катеров.

"Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск (...) увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации", - говорится в заявлении командования.