Поиск

Демократы призывают Трампа срочно приступить к работе над договором на смену ДСНВ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США от Демократической партии Грегори Микс, Адам Смит и Джим Хаймс обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом незамедлительно приступить к выработке нового соглашения с Россией в сфере контроля над ядерными вооружениями.

"Президент должен срочно приступить к переговорам о юридически обязывающем преемнике (ДСНВ - ИФ)", - говорится в письме законодателей, опубликованном в пятницу на сайте комитета палаты представителей по международным делам.

Они отметили, что истечение срока действия ДСНВ "оставляет два крупнейших ядерных арсенала мира без юридически обязывающих ограничений впервые более чем за 50 лет".

По их мнению, хотя договор и не был "идеальным", но он "сократил количество ядерного оружия" и "помог предотвратить опасную гонку вооружений".

В то же время законодатели считают, что отсутствие нового договора приведет к "ядерной игре без правил времен холодной войны".

В миреСША могут увеличить ядерный арсенал после прекращения ДСНВЧитать подробнее

Старший демократ в комитете по иностранным делам сената Конгресса США Джинн Шахин в свою очередь заявила, что по мере продвижения переговоров по предполагаемому новому договору обе стороны должны продолжать соблюдать лимиты, предусмотренные ДСНВ для сохранения стратегической стабильности.

"Я настоятельно призываю администрацию действовать быстро, привлечь Конгресс и наших союзников и обеспечить, чтобы любые будущие рамки укрепляли гарантии, которые помогали снижать ядерный риск на протяжении десятилетий", - подчеркнула Шахин.

Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что выступает за новое и "улучшенное" соглашение на замену ДСНВ.

"Вместо продления ДСНВ мы должны сделать так, чтобы наши эксперты в ядерной сфере работали над новым, улучшенным и модернизированным соглашением, которое сможет действовать долгое время в будущем", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и для обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить придерживаться центральных количественных ограничений по Договору на протяжении одного года.

При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Владимир Путин ДСНВ Дональд Трамп РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли в результате удара США по судну в Тихом океане

В Норвегии начали расследование против экс-премьера из за дела Эпштейна

 В Норвегии начали расследование против экс-премьера из за дела Эпштейна

Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

 Редкий рисунок Микеланджело ушел с аукциона за рекордные $27,2 млн

В Италии начинаются зимние Олимпийские игры

 В Италии начинаются зимние Олимпийские игры

Трамп выступает за новое соглашение взамен продления ДСНВ

Трамп высказал поддержку Орбану на предстоящих в Венгрии парламентских выборах

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Президент Кубы готов к диалогу с США без давления и предварительных условий

Что произошло за день: четверг, 5 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8335 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });