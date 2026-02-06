Демократы призывают Трампа срочно приступить к работе над договором на смену ДСНВ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей США от Демократической партии Грегори Микс, Адам Смит и Джим Хаймс обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом незамедлительно приступить к выработке нового соглашения с Россией в сфере контроля над ядерными вооружениями.

"Президент должен срочно приступить к переговорам о юридически обязывающем преемнике (ДСНВ - ИФ)", - говорится в письме законодателей, опубликованном в пятницу на сайте комитета палаты представителей по международным делам.

Они отметили, что истечение срока действия ДСНВ "оставляет два крупнейших ядерных арсенала мира без юридически обязывающих ограничений впервые более чем за 50 лет".

По их мнению, хотя договор и не был "идеальным", но он "сократил количество ядерного оружия" и "помог предотвратить опасную гонку вооружений".

В то же время законодатели считают, что отсутствие нового договора приведет к "ядерной игре без правил времен холодной войны".

Старший демократ в комитете по иностранным делам сената Конгресса США Джинн Шахин в свою очередь заявила, что по мере продвижения переговоров по предполагаемому новому договору обе стороны должны продолжать соблюдать лимиты, предусмотренные ДСНВ для сохранения стратегической стабильности.

"Я настоятельно призываю администрацию действовать быстро, привлечь Конгресс и наших союзников и обеспечить, чтобы любые будущие рамки укрепляли гарантии, которые помогали снижать ядерный риск на протяжении десятилетий", - подчеркнула Шахин.

Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что выступает за новое и "улучшенное" соглашение на замену ДСНВ.

"Вместо продления ДСНВ мы должны сделать так, чтобы наши эксперты в ядерной сфере работали над новым, улучшенным и модернизированным соглашением, которое сможет действовать долгое время в будущем", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и для обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить придерживаться центральных количественных ограничений по Договору на протяжении одного года.

При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.