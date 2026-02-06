США могут увеличить ядерный арсенал после прекращения ДСНВ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может повлечь за собой развертывание дополнительных ядерных средств на имеющихся и перспективных американских носителях, сообщает издание The War Zone.

Это может включать дооснащение дополнительным количеством ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, восстановление возможности применения ядерного оружия десятками стратегических бомбардировщиков B-52, которые были лишены этого по договору, обратное перевооружение стратегических подводных лодок класса Ohio на несение 24 баллистических ракет Trident II вместо нынешних 20 по договору, а также развертывание совершенно новых видов оружия.

При этом, как указывает The War Zone, если будет достигнуто соглашение о сохранении ядерных арсеналов США и России в их нынешнем виде, то это будет временная мера, которая все равно может открыть дверь для новой гонки вооружений.

В частности, разрабатываемые сейчас межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35A Sentinel могут получить конфигурацию с разделяющимися головными частями, программа создания более 100 новых бомбардировщиков-носителей ядерного оружия способна привести к существенному увеличению состава стратегической авиации, возможны также изменения в конфигурации вооружения будущих стратегических ракетных атомных подводных лодок класса Columbia.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за новое, улучшенное долгосрочное соглашение взамен продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).