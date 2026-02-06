Китай пока не намерен участвовать в переговорах по ядерным вооружениям

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пекин подтвердил, что в настоящий момент не намерен принимать участия в каких-либо переговорах по ядерным вооружениям, передает EFE.

"Ядерные возможности Китая никоим образом не соответствуют уровням США или России, в силу этого в настоящий момент Китай не намерен участвовать в переговорах о ядерном разоружении", - заявил в штаб-квартире ООН в Женеве представитель КНР Цзянь Шэнь.

По его словам, ответственность за ядерное разоружение должны взять на себя государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, осуществив значительное сокращение своих арсеналов таким образом, чтобы это можно было проверить.

Ранее МИД Китая заявил, что в Пекине считают необходимым, чтобы США поддерживали контакты с Россией по теме стратегической стабильности.

"С целью долгосрочного обеспечения глобальной стратегической стабильности, Китай призывает США возобновить диалог с Россией по этой теме и обсуждать дальнейшие действия после истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)", - сказал представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, отметив, что того же ожидает и международное сообщество.

Заместитель госсекретаря США Томас Динанно заявил, что в Вашингтоне считают истекший ДСНВ неполноценным, поскольку он не затрагивал все типы ядерных вооружений, и кроме того, в числе участников договора не был Китая. По словам Динанно, президент США Дональд Трамп дал четко понять, что необходимо заключить новое соглашение.