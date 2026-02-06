Вашингтон считает ДСНВ несовершенным соглашением и хочет выработать новое

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти США полагают, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не отвечает требованиям времени, ему нужно найти замену, заявил в пятницу заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

"Говоря коротко, ДСНВ был неполноценным", - приводят западные СМИ его слова журналистам в Женеве.

Он уточнил, что ДСНВ не затрагивал все типы ядерных вооружений, и кроме того, в числе участников договора не был Китая. По словам Динанно, президент США Дональд Трамп дал четко понять, что необходимо заключить новое соглашение.

"Он был последователен здесь тоже, со времен своего первого президентского срока", - отметил заместитель госсекретаря.

Также он сказал, что США всегда готовы вести переговоры с КНР.

Трамп в четверг заявил, что выступает за новое, улучшенное долгосрочное соглашение взамен продления ДСНВ. Позже на брифинге пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит спросили, существует ли временное соглашение между РФ и США придерживаться условий ДСНВ, пока идут переговоры по этому вопросу. "Мне не известно об этом", - ответила она.

В четверг портал Axios со ссылкой на источник писал, что США и РФ условились приступить к дискуссиям о том, как можно модернизировать ДСНВ.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и для обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору.

При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. США и Россия дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры ДСНВ, который прекратит свое действие по истечении 5 февраля 2026 года.