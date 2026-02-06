ВВС США перебросили на Ближний Восток третий самолет обеспечения связью войск

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили в Саудовскую Аравию еще один, уже третий самолет E-11A BACN, который предназначен для обеспечения связью войск в условиях ведения боевых действий, по данным Flightradar24.

Эти самолеты поддерживают непрерывный обмен оперативной информацией между наземными, морскими и воздушными силами, функционируя в качестве центрального узла связи или "воздушного Wi-Fi", как описывают их возможности американские военные.

Два таких самолета уже размещены на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Всего ВВС США располагают парком из семи E-11A, которые на постоянной основе размещены на авиабазе Робинс в американском штате Джорджия.