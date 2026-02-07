Премьер Грузии надеется на возобновление отношений с США с "чистого листа"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе рассчитывает, что отношения между Грузией и США возобновятся с "чистого листа".

"Мы выразили совершенно ясное желание возобновить наше стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, и мы хотим, чтобы это партнерство началось с чистого листа и сопровождалось конкретным планом действий, отражающим интересы и принципы обеих сторон. Мы с нетерпением ждем встречных шагов в этом направлении", - заявил он в субботу журналистам.

Премьер таким образом прокомментировал состоявшуюся в Милане в рамках мероприятий по случаю открытия XXV зимних олимпийских игр встречу президента Грузии Михаила Кавелашвили и главы грузинского министерства иностранных дел Маки Бочоришвили с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио.

"Для нас важно, что эта коммуникация состоялась", - отметил Кобахидзе.

Накануне председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил журналистам, что отношения между Грузией и США испортились при администрации бывшего американского президента Джо Байдена.