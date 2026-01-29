В Грузии намерены ужесточить правила получения грантов из-за рубежа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент поправки к закону "О грантах", которые разрешат правительству ужесточить контроль за финансовыми перечислениями в Грузию из-за рубежа.

Законопроект предполагает, что юридическое лицо сможет получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии.

Как сказал журналистам лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, внешнее лоббирование в обход требованиям закона будет наказываться, в том числе и в уголовном порядке.

"Нам открыто говорят, что мы ищем любые пути для финансирования своей агентуры в Грузии. В этих условиях уважающее себя государство обязано создать законодательную базу, которая защитит граждан от открытых угроз", - сказал Кирцхалия.

Оппозиция негативно оценивает инициативу "Грузинской мечты", утверждая, что власти желают взять под контроль любые финансовые операции, включая и денежные переводы из других стран для рядовых граждан Грузии.

"Я не могу поддержать правительство, которое действует против своего народа. Грузия все дальше отходит от будущих перспектив Евросоюза. Единственное, что я могу сказать правительству, - это прекратить абсурд и начать работать над европейским будущим", - заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос.