Глава правительства Грузии заявил о готовности к стратегическому партнерству с США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что страна готова к стратегическому взаимодействию с США.

"Решение за ними (американской стороной - ИФ). К сожалению, контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Байдена, тяжелый. Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждем, и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США", - сказал Кобахидзе.

Комментируя предстоящий визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению, премьер-министр Грузии заявил: "Насколько нам известно этот визит вице-президента США касается Зангезурского транспортного коридора, и логично, что адресатами являются Азербайджан и Армения".

При этом он отметил, что Грузия также является частью Закавказского транспортного коридора.

