Глава МИД Дании заявил, что количество консульств в Гренландии может увеличиться

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что несколько стран рассматривают возможность открытия консульств в Нууке (Гренландия).

"Для Гренландии это очень важно, поскольку она налаживает более тесные связи с миром. Этому способствует открытие консульств Франции и Канады. Об этом же думают еще несколько коллег (министров иностранных дел)", - приводит в субботу слова главы датского внешнеполитического ведомства второй канал телевидения Дании. При этом министр не уточнил, о каких странах идет речь.

Франция и Канада открыли консульства в Нууке накануне.

Гренландия является автономной территорией Дании, о желании присоединения которой к США в последнее время неоднократно говорил американский президент Дональд Трамп.

В минувшее воскресенье Трамп заявлял, что близок к успешному завершению переговоров по Гренландии.

