Консульство Франции открывается в Гренландии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Франция в пятницу открывает консульство в Гренландии, генеральный консул республики Жан-Ноэль Пуарье находится в столице острова Нуук, сообщает Franceinfo.

"Я прибыл с четким мандатом выслушать мнение гренландцев о будущем своей страны", - приводит радиостанция слова генконсула на своем сайте.

Franceinfo отмечает, что открытие консульства в Гренландии происходит в контексте напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за попыток президента США Дональда Трампа аннексировать эту датскую автономную территорию.

В Гренландии зарегистрировано всего восемь граждан Франции, но у генконсула будут расширенные полномочия для оказания поддержки ученым и предприятиям, желающим сотрудничать с островом. Пуарье пояснил, что его работа "не ограничится только консульской деятельностью".

"Я здесь также для того, чтобы поддержать французские интересы и французское сотрудничество, которое имеет долгую историю. И, конечно же, для того, чтобы лучше понять все, что происходит на этой территории, во всех областях", - заявил дипломат.

Сообщается, что он окажет поддержку немногочисленным туристическим компаниям, присутствующим на острове, и французским ученым из университета и Научно-исследовательского центра, а также будет работать "в двустороннем сотрудничестве с Гренландией" над "картографированием минерального потенциала недр" территории.

Радиостанция уточняет, что первой миссией Пуарье будет "поиск офиса". У него пока нет команды на месте. Днем он встречается с премьер-министром Гренландии, а вечером в пятницу - с французской общиной. Запланирован визит на остров министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, но дата еще не определена.