Иран быстро восстановил ряд поврежденных ударами в 2025 г. объектов ракетной программы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Иранские власти оперативно провели ремонтные работы на части объектов, связанных с программой баллистических ракет и получивших повреждения при ударах в 2025 году, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые данные.

"Анализ NYT спутниковых снимков позволяет предположить, что Иран, по-видимому, незамедлительно привел в порядок несколько предприятий, имеющих отношение к баллистическим ракетам, и поврежденных при ударах в прошлом году. Но Иран провел лишь ограниченные работы на основных ядерных объектах, которые атаковали Израиль и США", - информирует издание.

Газета отмечает, что более чем на половине из 20 объектов, которые бомбили Израиль и США, зафиксированы ремонтные работы. При этом на нескольких объектах ракетной программы ремонт провели вскоре после ударов. Особенно быстро устранение последствий прошло в Космическом центре Шахруд на северо-востоке страны.

Строительство наблюдалось и на территории иранского военного комплекса в Парчине на юго-востоке страны: Израиль атаковал его осенью 2024 года.

Вместе с тем, на ядерных объектах в Натанзе и Исфахане над поврежденными объектами возвели крыши. Кроме того, вблизи наземных площадок Исфахана, менее чем в 1,5 км от них, укрепили один из входов в систему подземных туннелей под горами. Также прочнее делали проходы в подземные туннели меньше чем в 3 км от комплекса в Натанзе.

Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Тегерана. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

В пятницу переговоры между Ираном и США возобновились в столице Омана Маскате.