В администрации США не знают, чего Трамп хочет достичь в случае военной операции против Ирана

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В американской администрации до сих пор не имеют четкого представления, какие цели будет преследовать военная операция США в отношении Ирана, если президент Дональд Трамп даст добро на нее, передает в пятницу NBC со ссылкой на источники.

"Два чиновника США сказали, что чиновники высшего ранга в администрации пока что не располагают ясными ориентирами в отношении того, чего Трамп хотел бы добиться при военных действиях в Иране", - передает телеканал.

Его собеседники отметили, что Трамп не отверг возможность операции для смены иранского правительства, но тем не менее пока четко не объяснил свои намерения. Источники добавили, что у администрации нет понятной программы действий или консенсуса на тему того, как будут действовать США после возможной военной операции.

Между тем, по словам неназванных американских официальных лиц, авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln продолжает движение, так что чтобы Тегеран оказался в радиусе действия ее вооружений. Однако официальные лица заверили, что переброска военных сил в регион идет в связи с ростом напряженности, а не с подготовкой к конкретной операции.

По словам одного чиновника, на американских кораблях имеется 450 крылатых ракет Tomahawk, которые могут использовать при ударах по Ирану в случае соответствующего приказа.

Между тем, агентство "Мехр" сообщило, что переговоры между Ираном и США стартовали в столице Омана Маскате.

Трамп ранее пригрозил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если эта страна попытается воссоздать свою ядерную программу.

США и Иран ранее провели пять раундов переговоров. Позднее переговоры были прерваны, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.