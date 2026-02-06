На Ближнем Востоке считают, что США будет трудно добиться от Ирана компромиссов, кроме как по ядерной программе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В странах Ближнего Востока полагают, что США будет особенно тяжело договориться с Ираном по темам, не связанным с ядерной программой, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в регионе.

"Три чиновника из стран региона заявили, что им трудно представить, как можно работать с другими требованиями США, помимо тех, что относятся к ядерной сфере", - передает NYT.

По словам собеседников издания, Иран непреклонен с отказом от уступок по программе баллистических ракет, поскольку в Тегеране рассматривают ее в качестве ключевого элемента национальной обороны.

Вместе с тем, отметили два источника, будет крайне трудно согласовать механизм, который позволит эффективно отслеживать отправку денег и оружия Тегераном проиранским группам в регионе.

Американские СМИ ранее сообщали, что Вашингтон требовал от Тегерана окончательного прекращения обогащения урана, новых ограничений на иранскую программу баллистических ракет, а также прекращение поддержки прокси-сил в регионе.

Вместе с тем агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что на переговорах с США в Омане Иран в пятницу будет обсуждать исключительно ядерную программу, любые домыслы относительно каких-либо других тем не имеют под собой основания.

Тегеран и Вашингтон уже провели пять раундов переговоров. Шестой раунд пока не состоялся, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану.