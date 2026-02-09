Поиск

Москва обсуждает с Гаваной оказание помощи Кубе на фоне блокады США

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Москва обсуждает с Гаваной варианты возможной помощи на фоне "удушающих приемов" блокады со стороны США, заявили в Кремле.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать ситуацию с нехваткой авиатоплива на Кубе и задали вопрос, как будут вывозиться российские туристы с острова.

"Ситуация, действительно, критическая на Кубе, нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи", - сказал Песков.

Власти Кубы 6 февраля предупредили авиакомпании об становке поставок авиационного топлива на месяц из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, приходится делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

"Согласно NOTAM (уведомлению от авиационных властей для авиакомпаний - ИФ) от 8 февраля, поставки керосина Jet A-1 будут приостановлены в девяти аэропортах страны, включая Гавану, Варадеро и Кайо-Коко, в период с 10 февраля по 11 марта", - сообщил 9 февраля Российский союз туриндустрии.

США Куба Дмитрий Песков Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

 МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Сокращение платных мест в вузах в первую очередь затронет заочников

Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

 Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

Петербургский суд заочно арестовал рэпера-иноагента Oxxxymiron

Часть Белгорода осталась без воды

Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

 Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

Что произошло за день: воскресенье, 8 февраля

"Роскосмос" заявил, что запуск спутника "Электро-Л" назначен на 12 февраля

Белгородских школьников будут отправлять в регионы РФ из-за перебоев в ЖКХ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8353 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });