Москва обсуждает с Гаваной оказание помощи Кубе на фоне блокады США

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Москва обсуждает с Гаваной варианты возможной помощи на фоне "удушающих приемов" блокады со стороны США, заявили в Кремле.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать ситуацию с нехваткой авиатоплива на Кубе и задали вопрос, как будут вывозиться российские туристы с острова.

"Ситуация, действительно, критическая на Кубе, нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи", - сказал Песков.

Власти Кубы 6 февраля предупредили авиакомпании об становке поставок авиационного топлива на месяц из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, приходится делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

"Согласно NOTAM (уведомлению от авиационных властей для авиакомпаний - ИФ) от 8 февраля, поставки керосина Jet A-1 будут приостановлены в девяти аэропортах страны, включая Гавану, Варадеро и Кайо-Коко, в период с 10 февраля по 11 марта", - сообщил 9 февраля Российский союз туриндустрии.