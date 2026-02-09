Аятолла Хаменеи призвал иранцев противостоять враждебным силам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в преддверии годовщины Исламской революции выступил с обращением к иранцам, призвав их противостоять враждебным силам, сообщают ближневосточные СМИ.

"Национальная сила - это в меньшей мере про ракеты и самолеты, а в большей - про волю и непоколебимость народа", - заявил он.

Он отметил, что "иностранные силы всегда пытались восстановить условия, которые были до Исламской революции", но, по его словам, они потерпели неудачу.

Верховный лидер Ирана призвал иранцев вновь продемонстрировать свою мотивацию, непоколебимость, решимость и понимание национальных интересов, приняв участие в массовых мероприятиях в День годовщины победы Исламской революции в Иране, которые ежегодно проходят 11 февраля.