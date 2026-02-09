В Брюсселе ищут надежное решение конфликта в Судане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обеспокоены военной помощью, которую ОАЭ оказывают в Судане Силам быстрого реагирования (СБР), ЕС ищет надежное решение для прекращения конфликта, заявил на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"В рамках дискуссий о Судане мы стремимся найти устойчивое решение для обеспечения стабильности в стране", - сказал он.

Его спросили о гибели в Судане в минувшие выходные десятков людей, как подозревается, от рук СБР, которые получают оружие из ОАЭ через Ливию и Чад. И также его спросили, почему ЕС не вносит СБР в список террористических организаций.

Аль-Ануни ответил, что в ЕС принимаются ограничительные меры в отношении СБР в связи с проявляемым насилием, нарушением международного гуманитарного права и прав человека. Он напомнил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам были приняты санкции по Судану против семи физических лиц, и этот санкционный режим теперь распространяется на 18 физических лиц и 8 организаций. В частности, санкции были введены против второго по значению лица в СБР - Абдул Рахима Хамдана Дагало.

По словам Аль-Ануни, ЕС занимается суданским вопросом "на самом высоком уровне". "Идея в том, чтобы найти надежное решение для прекращения конфликта. И, конечно, мы продолжим использовать все инструменты внешней политики, имеющиеся в нашем распоряжении, включая персональные санкции, чтобы положить этому конец", - сообщил он и добавил, что безнаказанность в Судане необходимо прекратить, и преступники должны быть привлечены к ответу.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тысяч человек. Более 14 млн человек стали беженцами. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.