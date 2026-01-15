США выделили $140 млн на подготовку проекта "Маршрут Трампа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данный момент США, предварительно, уже выделили $140 млн для подготовительного этапа программы TRIPP", - сказал он.

По его словам, все дальнейшие инвестиции будут зависеть от конкретных проектов, соответствующих расчетов.

"Но, вне сомнений, инвестиции будут большими. Однако никто сегодня вам не назовет конкретную сумму", - заявил Пашинян.

Армения и США на днях договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта TRIPP.

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет Соединенными Штатами. В "дорожной карте" проекта, опубликованной Госдепартаментом, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%. В будущем доля армянской стороны может возрасти до 49%.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что TRIPP "открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делает это таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять суверенитет Армении".

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.