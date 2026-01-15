Поиск

США выделили $140 млн на подготовку проекта "Маршрут Трампа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - США инвестировали $140 млн в рамках подготовительного этапа проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данный момент США, предварительно, уже выделили $140 млн для подготовительного этапа программы TRIPP", - сказал он.

По его словам, все дальнейшие инвестиции будут зависеть от конкретных проектов, соответствующих расчетов.

"Но, вне сомнений, инвестиции будут большими. Однако никто сегодня вам не назовет конкретную сумму", - заявил Пашинян.

Армения и США на днях договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках реализации проекта TRIPP.

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет Соединенными Штатами. В "дорожной карте" проекта, опубликованной Госдепартаментом, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%. В будущем доля армянской стороны может возрасти до 49%.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что TRIPP "открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делает это таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять суверенитет Армении".

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км.

В августе 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

Азербайджан Армения Никол Пашинян США Марко Рубио TRIPP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-ноябрь снизилось на 10,5%, до $124,7 млрд

Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

 Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

ЕС с 1 февраля снизит price cap на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

 Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 41 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });