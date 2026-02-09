В посольстве России на Кубе надеются на быстрое решение вопроса с дозаправкой самолетов из РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В посольстве России на Кубе выразили надежду на оперативную проработку российскими авиаперевозчиками альтернативных вариантов дозаправки самолетов в связи с чрезвычайной ситуаций с топливом в республике.

"В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями. По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы действительно были переселены из своих отелей в другие гостиницы. Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале посольства.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с Кубой варианты оказания республике помощи на фоне "удушающих приёмов" блокады страны со стороны США.

"Ситуация, действительно, критическая на Кубе, нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи", - сказал Песков.

В пятницу департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ сообщил в своём телеграм-канале, что посольство и генконсульство России в Гаване внимательно отслеживают ситуацию с российскими туристами на Кубе. "Вместе с представительством авиакомпании "Аэрофлот" находимся в плотном контакте с кубинскими авиационными властями на предмет гарантированного обеспечения запасов топлива для самолётов российских авиалиний", - говорится в сообщении.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже Трамп подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.

Авиакомпания "Россия" продолжает выполнение программы полетов в аэропорты Гаваны и Варадеро и из них, несмотря на текущую ситуацию с дефицитом топлива на Кубе. "На фоне сообщений со стороны авиавластей Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро "Аэрофлот" продолжит выполнять программу полётов авиакомпании "Россия" (относится к группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения", - сообщила пресс-служба "Аэрофлота" в телеграм-канале группы.

"Аэрофлот" отмечает, что при этом могут корректироваться маршруты полётов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России.