Представители США обсуждают в Ереване и Баку расширение сотрудничества

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а делегация Торговой палаты США - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых стороны обсудили расширение экономического сотрудничества.

На встрече с Пашиняном Вэнс выразил надежду на то, что мир Еревана с Баку необратим. "Мы сейчас находимся на том этапе, когда Армения станет очень серьёзной опорой экономического развития в этом регионе, что также принесёт процветание народу Армении, которое передастся и народу США", - добавил Вэнс на встрече в расширенном формате делегаций в Ереване в понедельник.

Со своей стороны, Пашинян поблагодарил президента США Дональда Трампа за организацию саммита в августе 2025 года, который привёл к миру между Арменией и Азербайджаном. "Несколько дней назад у нас состоялась встреча с президентом Азербайджана в Абу-Даби, и у нас сложилось впечатление, что мы очень близки к точке, если ещё не пересекли (ее), когда можем считать мир необратимым", - сказал армянский премьер.

Между тем Алиев обсудил расширение сотрудничества с делегацией Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси. В состав американской делегации входит вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица крупных американских компаний. У американской делегации предусмотрено много встреч с различными чиновниками в Азербайджане.

"Мы вступаем в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и активный. И, конечно, то, что ваш визит происходит в преддверии визита вице-президента США имеет большое значение, поскольку часть нашего взаимодействия сосредоточена на бизнесе, инвестициях, торговых отношениях и многом другом, что является частью нашей стратегической программы действий", - процитировала Алиева его пресс-служба.

Азербайджанский лидер выразил уверенность, что "в результате этой миссии мы увидим более активное взаимодействие по различным направлениям, это будет полезно, так как пока наши экономические отношения не находятся на желаемом уровне". Президент отметил, что Азербайджан планирует расширять сотрудничество с американским бизнесом. Наряду с традиционными областями сотрудничества, которыми остаются энергетика, торговля и инвестиции, Баку и Вашингтон теперь взаимодействуют в областях, связанных с цифровой трансформацией и искусственным интеллектом.

Армения Азербайджан США Никол Пашинян Ильхам Алиев Джей Ди Вэнс
