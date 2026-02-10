Спикер парламента Армении назвал визит Вэнса в Ереван историческим

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван историческим событием, которое открывает новые возможности для республики.

"Поздравляю всех нас с историческим визитом, достигнутыми договоренностями и возможностями, которые открылись перед Арменией. Не хочу выделять что-то одно, но должен сказать, что речь идет об общем повышении уровня безопасности Республики Армения и о программе, которую мы реализуем. То есть о мире, который наступит не на один-два года, а на десятилетия", - сказал он журналистам.

Спикер также положительно отозвался о выработанной схеме работы между Арменией и Азербайджаном.

"Считаю, что, если мы продолжим двигаться по этому пути, наши страны в будущем не будут иметь никаких проблем", - сказал Симонян, добавив, что вопросы о судьбе военнопленных и пропавших без вести лиц постоянно обсуждаются.