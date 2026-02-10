Поиск

Греция и Мальта препятствуют планам ЕК запретить услуги по перевозке нефти из РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить "потолок цен" на российскую нефть на запрет на услуги по ее перевозке, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Греция и Мальта оказались главным препятствием в принятии предложения ЕС заменить "потолок цен" на российскую нефть на запрет на услуги, необходимые для транспортировки этого топлива", - говорится в сообщении.

Согласно источникам, эти две страны выразили обеспокоенность на заседании постпредов ЕС в понедельник, на котором были представлены предложения Брюсселя по очередному пакету санкций.

"Они выразили опасения, что это изменение может отрицательно сказаться на их судоходной отрасли и ценах на энергоносители", - рассказали собеседники агентства.

Греция и Мальта также запросили разъяснения по поводу предложений о санкциях в отношении иностранных портов, которые осуществляют операции с российской нефтью.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в ЕС изучают возможность в рамках 20-го пакета санкций против РФ заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее транспортировку морским транспортом.

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

Греция ЕК ЕС Мальта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием РФ

Макрон предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с РФ

 Макрон предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с РФ

Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

 Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

Польша подготовит 300-тысячный армейский резерв

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 февраля

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

 Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине

Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

 Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

Министры британского правительства поддержали премьера
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8359 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });