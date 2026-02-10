Греция и Мальта препятствуют планам ЕК запретить услуги по перевозке нефти из РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить "потолок цен" на российскую нефть на запрет на услуги по ее перевозке, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Греция и Мальта оказались главным препятствием в принятии предложения ЕС заменить "потолок цен" на российскую нефть на запрет на услуги, необходимые для транспортировки этого топлива", - говорится в сообщении.

Согласно источникам, эти две страны выразили обеспокоенность на заседании постпредов ЕС в понедельник, на котором были представлены предложения Брюсселя по очередному пакету санкций.

"Они выразили опасения, что это изменение может отрицательно сказаться на их судоходной отрасли и ценах на энергоносители", - рассказали собеседники агентства.

Греция и Мальта также запросили разъяснения по поводу предложений о санкциях в отношении иностранных портов, которые осуществляют операции с российской нефтью.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в ЕС изучают возможность в рамках 20-го пакета санкций против РФ заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее транспортировку морским транспортом.

6 февраля Еврокомиссия (ЕК) представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.