Макрон отметил крайнюю сложность экономической и политической ситуации в Европе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что геополитическая и геоэкономическая обстановка в Европе - чрезвычайно сложная. Он сказал об этом в интервью нескольким изданиям, в том числе The Economist.

"Европа столкнулась с геополитическим и геоэкономическим чрезвычайным положением", - сказал президент.

Макрон предполагает, что если страны континента не начнут активнее инвестировать в свою экономику и избавляться от барьеров, мешающих более быстрому экономическому развитию, то их "отбросят в сторону" американские технологии и импортируемые китайские товары.

Он считает, что для ускорения развития необходимо упростить множество правил и положений ЕС, диверсифицировать поставщиков, защищать критически важные отрасли Евросоюза, такие как сталелитейная, химическая и оборонная промышленность, и увеличить инвестиции в инновации.