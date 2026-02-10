Поиск

Макрон заявил о переходе Европы к энергозависимости от США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Европейские страны заменили зависимость от энергоресурсов из России на зависимость от США, заявил Le Monde и ряду других европейских СМИ президент Франции Эммануэль Макрон.

"Возьмем энергетику: мы заменили зависимость от России на зависимость от США, которые поставляют 60% нашего сжиженного природного газа", - сказал он.

Он напомнил, что всегда выступал за "более суверенную Европу". Он отметил, что Европе удалось продвинуться в сфере обороны, создав общее финансирование. Однако, по словам французского лидера, "мы движемся не в нужном темпе и не в нужном масштабе".

Эммануэль Макрон США Франция Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

 Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

Польша подготовит 300-тысячный армейский резерв

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 февраля

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

 Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине

Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

 Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

Министры британского правительства поддержали премьера

ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

 ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8356 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });