Макрон заявил о переходе Европы к энергозависимости от США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Европейские страны заменили зависимость от энергоресурсов из России на зависимость от США, заявил Le Monde и ряду других европейских СМИ президент Франции Эммануэль Макрон.

"Возьмем энергетику: мы заменили зависимость от России на зависимость от США, которые поставляют 60% нашего сжиженного природного газа", - сказал он.

Он напомнил, что всегда выступал за "более суверенную Европу". Он отметил, что Европе удалось продвинуться в сфере обороны, создав общее финансирование. Однако, по словам французского лидера, "мы движемся не в нужном темпе и не в нужном масштабе".