Поиск

Индонезия готова направить в сектор Газа до 8 тысяч военных

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Индонезии заявили о готовности отправить в сектор Газа до 8 тысяч военных в рамках инициатив Совета мира президента США Дональда Трампа, сообщают азиатские СМИ.

"Речь идет о бригаде, скорее всего около 5-8 тысяч человек. Но пока еще ничего не решено, так что эти цифры не являются финальными", - сказал начальник штаба ВС Индонезии генерал Марули Симанджунтак, говоря о возможной отправке военных в палестинский анклав.

По словам военачальника, военные в случае отправки в Газу будут сфокусированы на гуманитарной деятельности и реконструкции.

Ранее президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение посетить первую встречу Совета мира, которая состоится 19 февраля.

Трамп предложил создать Совет мира в рамках плана по завершению конфликта в секторе Газа. Совет был создан в Давосе в январе 2026 года.

Индонезия Газа США Прабово Субианто Марули Симанджунтак Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоруссия нарастит производство боеприпасов

 Белоруссия нарастит производство боеприпасов

Brent подорожала до $69,3 за баррель

Макрон намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием РФ

 Макрон намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием РФ

Макрон предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с РФ

 Макрон предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с РФ

Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

 Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

Польша подготовит 300-тысячный армейский резерв

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 февраля

Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

 Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8363 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });