Индонезия готова направить в сектор Газа до 8 тысяч военных

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Индонезии заявили о готовности отправить в сектор Газа до 8 тысяч военных в рамках инициатив Совета мира президента США Дональда Трампа, сообщают азиатские СМИ.

"Речь идет о бригаде, скорее всего около 5-8 тысяч человек. Но пока еще ничего не решено, так что эти цифры не являются финальными", - сказал начальник штаба ВС Индонезии генерал Марули Симанджунтак, говоря о возможной отправке военных в палестинский анклав.

По словам военачальника, военные в случае отправки в Газу будут сфокусированы на гуманитарной деятельности и реконструкции.

Ранее президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение посетить первую встречу Совета мира, которая состоится 19 февраля.

Трамп предложил создать Совет мира в рамках плана по завершению конфликта в секторе Газа. Совет был создан в Давосе в январе 2026 года.