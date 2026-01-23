Трамп не против, если РФ направит средства в Совет мира по Газе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать, если Россия направит из своих средств $1 млрд в Совет мира по Газе.

"Если это их деньги, то это отлично", - сказал он американским журналистам на борту самолета после визита в Давос.

При этом Трамп не стал уточнять, не возражает ли он против идеи российской стороны, согласно которой эту сумму следует взять из замороженных российских активов.

На вопрос журналиста о том, в курсе ли он о конкретно этом предложении, Трамп сначала ответил, что не в курсе, а затем добавил, что "это очень интересно".

В четверг в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира. Вместе с президентом США учредительные документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также самопровозглашенной Республики Косово.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, выступая на церемонии подписания, заявил, что Совет мира будет работать не только над достижением мира в Газе, но и над урегулированием других глобальных конфликтов.

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом заявил, что Россия готова направить $1 млрд в создаваемый Трампом Совет мира из ее замороженных американской стороной активов, этот вопрос уже обсуждался с представителями Вашингтона ранее.