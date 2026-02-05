Поиск

Токаев считает, что Совет мира должен дополнять, а не подменять ООН

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Инициированный президентом США Дональдом Трампом Совет мира, в который вступил Казахстан, внесет существенный вклад в укрепление глобального мира и стабильности, однако он должен дополнять усилия ООН, а не подменять организацию, сказал пакистанской газете The News International президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Текст опубликовала пресс-служба президента.

"Уверен, что Совет мира внесет значимый вклад в укрепление глобального мира и стабильности, предлагая гибкие и прагматичные механизмы урегулирования конфликтов", - сказал Токаев.

"Сам президент Трамп во время церемонии подписания Устава подчеркнул, что Совет мира призван дополнять, а не заменять усилия Организации объединенных наций, которая, к сожалению, переживает период институциональных проблем", - отметил он.

Токаем добавил, что эта инициатива призвана способствовать воплощению в жизнь Резолюции 2803 Совета безопасности ООН, в которой подчеркивается необходимость построения мира на основе как международной легитимности, так и эффективного лидерства.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года. Приглашения в Совет получили шесть десятков лидеров стран, некоторые были приглашены в качестве основателей. Первым председателем Совета стал Трамп. Частью совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому поручено управлять анклавом.

22 января в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира. Вместе с президентом США учредительные документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также частично признанной Косово.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, выступая на церемонии подписания, заявил, что Совет мира будет работать не только над достижением мира в Газе, но и над урегулированием других глобальных конфликтов.

