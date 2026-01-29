NASA планирует отправить миссию Crew-12 с космонавтом "Роскосмоса" на МКС 11 февраля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - NASA собирается отправить миссию Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) 11 февраля, сообщило американское космическое ведомство.

"Самая ранняя возможность запуска космического корабля SpaceX Crew-12 к космической станции - 06:00 по восточному времени (14:00 по Москве) 11 февраля с 40-й стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Следующие возможности - 05:38 (13:38 по Москве) 12 февраля и 05:15 (13:15 по Москве) 13 февраля", - говорится в сообщении.

В состав миссии Crew-12 входят российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Ранее NASA уже сообщало, что во взаимодействии со SpaceX оно рассматривает варианты более раннего запуска Crew-12 по сравнению с первоначально запланированной датой 15 февраля.

С досрочным отбытием 15 января миссии Crew-11 из-за состояния здоровья одного из ее членов на борту МКС остается только один астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".