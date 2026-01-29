Поиск

NASA планирует отправить миссию Crew-12 с космонавтом "Роскосмоса" на МКС 11 февраля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - NASA собирается отправить миссию Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) 11 февраля, сообщило американское космическое ведомство.

В миреКорабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океанеКорабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океанеЧитать подробнее

"Самая ранняя возможность запуска космического корабля SpaceX Crew-12 к космической станции - 06:00 по восточному времени (14:00 по Москве) 11 февраля с 40-й стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Следующие возможности - 05:38 (13:38 по Москве) 12 февраля и 05:15 (13:15 по Москве) 13 февраля", - говорится в сообщении.

В состав миссии Crew-12 входят российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Ранее NASA уже сообщало, что во взаимодействии со SpaceX оно рассматривает варианты более раннего запуска Crew-12 по сравнению с первоначально запланированной датой 15 февраля.

С досрочным отбытием 15 января миссии Crew-11 из-за состояния здоровья одного из ее членов на борту МКС остается только один астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

SpaceX NASA Crew Dragon Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов

 Tesla откажется от Model S и X ради производства человекоподобных роботов

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек

Глава ФРС заявил об устойчивом положении экономики США

 Глава ФРС заявил об устойчивом положении экономики США

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

Что произошло за день: среда, 28 января

Рубио объяснил вывоз Мадуро из Венесуэлы

Рубио не верит в способность Европы дать работоспособные гарантии безопасности Украине

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8267 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });