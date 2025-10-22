Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Никол Пашинян Фото: Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Католикос всех армян Гарегин Второй лишен сана и захватил патриарший престол.

"Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса - ИФ) лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Я, как верующий последователь Армянской Апостольской церкви (ААЦ), с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян давно лишен сана и не является представителем духовенства. Он - человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он", - сказал Пашинян в парламенте в ходе "правительственного часа" в среду.

По его словам, Католикос "должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети".

Он заявил, что брат Католикоса - глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас - "является агентом КГБ".

"Я положу свою жизнь, чтобы освободить от них нашу святость, нашу церковь", - сказал Пашинян.

Он сообщил, что намерен посетить литургию в храме Оганаванк, которую проведет в воскресенье лишенный на днях решением Католикоса духовного сана настоятель этой церкви иерей Арам Асатрян.

"Я решил присоединиться к той общине, духовным пастырем которой является иерей Арам Асатрян. А лишенный сана (Католикос - ИФ) не может лишить сана другого представителя духовенства", - заявил премьер Армении.

Он также отметил, что многочисленные церковные памятники в Армении находятся на балансе правительства, некоторые храмы переданы Армянской апостольской церкви в безвозмездное пользование. "Считаю, что там, где сегодня нет духовной жизни, а есть лишь интриги, мы можем эти памятники вернуть обществу", - сказал Пашинян

Ранее настоятель храма Оганаванк иерей Арам Асатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что в 2021 году руководство Армянской апостольской церкви, в том числе, Католикос, принуждали священнослужителей к участию в антиправительственных митингах.

Ранее суд в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии ААЦ, племянника Гарегина Второго епископа Мкртича Прошяна. Он обвиняется в принуждении к участию в собраниях и митингах.

Кроме того, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на основании записи телефонного разговора высокопоставленных священнослужителей, в котором упоминается имя Католикоса всех армян в контексте принуждения священнослужителей к участию в антиправительственных митингах.

Как сообщалось, в начале октября суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Он обвинялся в призывах к захвату власти.

В конце июня в Ереване был арестован лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.