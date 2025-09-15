Кир Стармер заявил, что не знал о переписке британского посла в США с Эпштейном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг сообщения британских СМИ о том, что он якобы знал о переписке бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.

"Я не знал о содержании писем", - сказал Стармер в понедельник в беседе с журналистами.

Посла Великобритании в США Питера Мандельсона отправили в отставку после того, как стали известны детали его переписки с финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее со ссылкой на представителя МИД Великобритании сообщалось, премьер-министр обратился к министру иностранных дел освободить Мандельсона от должности посла ввиду получения более подробной информации о его переписке по электронной почте.

Речь идет о ставших достоянием общественности электронных письмах Мандельсона в адрес Эпштейна. Так, британские СМИ публиковали в июне 2008 послание экс-посла финансисту, уже находившемуся в местах заключения: "Я, как и, думаю, все твое окружение, в ярости и отчаянии от произошедшего. (...) Ты должен быть невероятно стойким, добиваться скорейшего освобождения и относиться к случившемуся как можно более философски".

Публикация писем, повлекшая за собой, по словам представителя МИД Великобритании, "немедленную" отставку Мандельсона, последовала за обнародованием членами комитета по надзору Палаты представителей США книги поздравлений Эпштейна с 50-летием, в которой экс-посол в рукописной заметке называет его "лучшим другом".

Позже в беседе с американскими журналистами Мандельсон выразил сожаление "гораздо более долгим, чем следовало бы" продолжением дружбы с финансистом, в то же время подчеркнув, что тот в его присутствии "не делал ничего предосудительного".

Джеффри Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.