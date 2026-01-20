Лукашенко надеется повлиять на украинское руководством через Совет мира

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что предложенный президентом США Дональдом Трампом Совет мира поможет повлиять на украинское руководство и приблизить мир, в том числе на Украине, передает "БелТА".

"Может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает. А не то, что мы уж там сильно поможем Газе. Я знаю свои возможности и возможности нашей Белоруссии", - заявил журналистам Лукашенко.

Он сказал, что объективно понимает возможности белорусской стороны.

"Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты", - сказал Лукашенко.

19 января стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил Лукашенко войти в создаваемый Совет мира по Газе. 20 января президент Белоруссии подписал документ о присоединении к Совету мира.