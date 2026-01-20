Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к Совету мира

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к Совету мира, запускаемого американской стороной в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Президент (Александр Лукашенко - ИФ) от имени Республики Беларусь подписал документ о присоединении Беларуси к Совету Мира и выполнении положений Устава Совета Мира", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что документ составлен в полном соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

Кроме того, порядка 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции и других. Первым председателем Совета стал Трамп.

Ранее во вторник портал Axios сообщал со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского источника, что власти США собираются расширить сферу деятельности Совета мира на всю планету. "Совет мира не будет ограничиваться Газой. Это Совет мира для всего мира", - разъяснил собеседник портала.

Ожидается, что Трамп в четверг даст официальный старт работе Совета мира.