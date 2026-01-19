Трамп предложил Лукашенко войти в состав Совета мира по Газе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп направил личное обращение главе Белоруссии Александру Лукашенко, предложив ему стать учредителем новой международной организации - Совета мира, сообщили в белорусском МИД в понедельник.

"Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира - новой международной организации", - говорится в сообщении.

"Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства", - отметили в МИД.

Там добавили, что предложение было доложено президенту Белоруссии и воспринято им положительно.

"Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что, в конечном итоге, поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы", - проинформировали в МИД.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал 17 января Белый дом.

В понедельник стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёеву также получили официальное приглашение Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Президент РФ Владимир Путин тоже получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, Москва его изучает и надеется на контакты с американцами для прояснения деталей, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.