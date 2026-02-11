Еврокомиссия представила план противодействия дроновым угрозам

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила в Страсбурге план по противодействию угрозам со стороны беспилотников.

"Беспилотники и средства противодействия им являются ключевыми компонентами защиты Европы и обеспечения безопасности жизненно важной инфраструктуры. Сегодня мы делаем важный шаг к укреплению безопасности и развитию этих возможностей совместно с нашими государствами-членами. В нынешнем геополитическом контексте Европа должна развивать собственные решения для повышения своей коллективной безопасности", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен, представлявшая план.

В коммюнике ЕК отмечается, что в последние годы Евросоюз сталкивается "с растущими и многогранными проблемами, связанными с беспилотниками и метеорологическими зондами, включая враждебные пролеты, нарушения воздушного пространства, сбои в работе аэропортов, а также риски для критической инфраструктуры, внешних границ и общественных мест".

Предложенный план фокусируется на гражданском аспекте внутренней безопасности, укрепляет гражданско-военное взаимодействие, а, кроме того, способствует развитию конкурентоспособного европейского рынка беспилотников, раскрывая потенциал для инноваций, роста и создания рабочих мест в этом важном секторе, объясняют в Брюсселе.

Предполагается, что основными направлениями работы по этому плану будут: повышение готовности и устойчивости Европы к инцидентам с беспилотниками, привлечение инвестиций и содействие инновациям и оперативной совместимости государств-членов, использование технологий и сетей 5G для более эффективного обнаружения беспилотников, усиление мер реагирования на злонамеренные действия дронов, укрепление обороноспособности Европы в условиях угроз со стороны беспилотников.

Еврокомиссия теперь начнет обсуждения со странами-участницами "предлагаемых действий и ключевых приоритетов, основываясь на принципе совместной ответственности". Она также будет тесно сотрудничать с другими субъектами, включая промышленность и Европейский парламент. Для координации реализации плана ЕК рассмотрит возможность создания совместно с государствами-членами "стратегического механизма, связывающего различные аспекты и обеспечивающего тесное сотрудничество с Советом ЕС".