Польша пока не будет вступать в Совет мира

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Польша не планирует вступать в Совет мира, но выражает определенный интерес к этой инициативе президента США Дональда Трампа, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщают польские СМИ.

"Польское посольство в Вашингтоне получило приглашение на инаугурационное заседание Совета мира, запланированное на 19 февраля в Соединенных Штатах. Приглашение предназначено для польского премьер-министра или президента Польши", - сказал он.

"Видимо, настал момент, чтобы достаточно четко заявить: при нынешних обстоятельствах - учитывая принципы, статус этого Совета, его непосредственные цели, в частности, по восстановлению Газа, а также из-за определенных конституционных сомнений относительно формата Совета - Польша не присоединится к его работе. Однако мы будем продолжать очень гибко и открыто анализировать ситуацию", - подчеркнул Туск.

Он также заявил, что "отношения с США остаются приоритетом польской внешней политики".

"Поэтому если изменятся обстоятельства, которые позволят приобщиться к работе в этом Совете, мы не исключаем ни одного сценария", - добавил премьер-министр.