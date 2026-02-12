Песков призвал Мерца и Макрона "просто взять и позвонить Путину"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не предпринимают попыток связаться с Кремлем, для этого им нужно просто позвонить президенту РФ Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток. Здесь особо попыток и не нужно предпринимать. При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину. Он никогда не отказывался от прямых контактов", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Путин всегда говорил о предпочтительности контактов даже на фоне существования очень серьезных разногласий, так как их можно урегулировать только путем диалога", - отметил он.

Пескова попросили прокомментировать заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля и разговаривать с его представителями.

"В Европе образовалось два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить о том, что, несмотря ни на что, с русскими надо начинать разговаривать. Это созвучно нашему подходу", - сказал пресс-секретарь президента.

"Кто-то держится прежнего подхода, совершенно недальновидного, совершенно нерационального и неразумного, о том, что нужно оборвать все контакты и ни в коем случае их не возобновлять. Это политическая неграмотность, политическая близорукость. Не более того", - добавил он.