Орбан сказал, что Венгрия не смирится с запретом на импорт нефти и газа из РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Венгерская сторона намерена отстаивать свои национальные интересы и бороться, в частности, с запретом на импорт российской нефти и газа, заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Мы не допустим запрета на импорт российской нефти и газа, потому что без них не будет снижения коммунальных расходов. Не будет и доступных энергоресурсов для венгерских семей", - приводит слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Венгерский премьер добавил, что Будапешт "не позволит, чтобы Украина "форсированно вошла в ЕС в течение двух лет, причем - с нарушениями законодательства ЕС".

Орбан также указал, что Венгрия "не будет направлять деньги Украине", так как предпочитает использовать их для нужд венгерских граждан.

В понедельник Совет ЕС согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - указано в сообщении. В Брюсселе объяснили, что принятый регламент является ключевым этапом в достижении цели плана REPowerEU - прекращения зависимости ЕС от российских энергоносителей. Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия намерены оспорить в суде ЕС план REPowerEU, предусматривающий запрет на импорт в ЕС российского газа.

Издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что Брюссель хочет заменить действующую со времен холодной войны систему на "спорную двухуровневую модель", которая может ускорить вступление в союз, в частности, Украины. Такая модель позволит какой-либо стране быстрее присоединиться к ЕС, однако у нее будет гораздо меньше полномочий в вопросе принятия решений. В частности, у члена, вступившего по такой модели, изначально не будет права голоса на саммитах лидеров и министерских встречах ЕС.