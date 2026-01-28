Поиск

Орбан сказал, что Венгрия не смирится с запретом на импорт нефти и газа из РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Венгерская сторона намерена отстаивать свои национальные интересы и бороться, в частности, с запретом на импорт российской нефти и газа, заявил в среду премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Мы не допустим запрета на импорт российской нефти и газа, потому что без них не будет снижения коммунальных расходов. Не будет и доступных энергоресурсов для венгерских семей", - приводит слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Венгерский премьер добавил, что Будапешт "не позволит, чтобы Украина "форсированно вошла в ЕС в течение двух лет, причем - с нарушениями законодательства ЕС".

Орбан также указал, что Венгрия "не будет направлять деньги Украине", так как предпочитает использовать их для нужд венгерских граждан.

В понедельник Совет ЕС согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - указано в сообщении. В Брюсселе объяснили, что принятый регламент является ключевым этапом в достижении цели плана REPowerEU - прекращения зависимости ЕС от российских энергоносителей. Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия намерены оспорить в суде ЕС план REPowerEU, предусматривающий запрет на импорт в ЕС российского газа.

Издание The Financial Times со ссылкой на источники писало, что Брюссель хочет заменить действующую со времен холодной войны систему на "спорную двухуровневую модель", которая может ускорить вступление в союз, в частности, Украины. Такая модель позволит какой-либо стране быстрее присоединиться к ЕС, однако у нее будет гораздо меньше полномочий в вопросе принятия решений. В частности, у члена, вступившего по такой модели, изначально не будет права голоса на саммитах лидеров и министерских встречах ЕС.

Венгрия Виктор Орбан ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США из-за снежной бури погиб 51 человек

Отель загорелся на горнолыжном курорте Куршевель

Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

 Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Что случилось этой ночью: среда, 28 января

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Число погибших в результате снежной бури в США достигло 45 человек

В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

 В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

К берегам Ирана движется армада кораблей США

Саудовская Аравия не допустит нанесения ударов по Ирану со своей территории

 Саудовская Аравия не допустит нанесения ударов по Ирану со своей территории

Трамп доволен работой министра внутренней безопасности США Ноэм

 Трамп доволен работой министра внутренней безопасности США Ноэм
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8260 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });