Рютте считает, что НАТО продолжит закупать у США вооружения для Киева

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в четверг выразил мнение, что поставки американских вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) будут идти и дальше.

"Я абсолютно уверен, что поставки жизненно важного оборудования США на Украину продолжатся", - сказал Рютте на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах функционирования PURL.

Генсек также выразил уверенность, что союзники по НАТО найдут достаточно денег для продолжения поставок.

Рютте уточнил, что 90% важнейших поставок, связанных с обеспечением боеспособности ПВО, приходится на США.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и Рютте. Она предназначена для закупок вооружения американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти. Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.