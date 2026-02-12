Поиск

Американские эксперты сообщили об усилении защиты подземного объекта в Натанзе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки показывают, что Иран занимается усилением защиты подземного сооружения, которое располагается под горой Коланг-Газ-Ла возле ядерных объектов в Натанзе, сообщила Jerusalem Post со ссылкой на доклад американского Института науки и международной безопасности (ISIS).

В ISIS отметили, что на спутниковых снимках в высоком разрешении самого крупного и оставшегося наиболее важным иранского ядерного объекта видны начатые недавно активные усилия по его защите от возможной атаки США или Израиля. Эксперты ISIS считают, что подземный объект, вероятно, еще не введен в строй, поэтому он избежал ударов в июне 2025 года в отличие от других построек в Натанзе.

По данным ISIS, иранские специалисты укрепляют проходы, ведущие в комплекс под горой, чтобы они могли выдержать авиаудары.

Точное предназначение подземного центра неизвестно, но в ISIS предполагают, что там могут продолжить обогащение урана. Его строительство началось еще до 2021 года. Максимальная высота горного массива над туннелями - 1608 м, то есть выше, чем в случае с объектом в Фордо с аналогичным показателем в 960 м; и это даст объекту в Натанзе больше защиты в случае бомбардировок.

США и Иран ранее провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Переговоры были прерваны, когда Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой было уничтожение ядерной программы. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

Переговоры возобновились в 2026 году в столице Омана Маскате, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. 11 февраля Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после чего заявил, что настаивает на продолжении переговоров с Ираном.

Израиль Иран США Натанз ISIS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

 Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

Шойгу заявил, что НАТО создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии

FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

 FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине новых зенитных ракет

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8390 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 41 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });