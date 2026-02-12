Американские эксперты сообщили об усилении защиты подземного объекта в Натанзе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки показывают, что Иран занимается усилением защиты подземного сооружения, которое располагается под горой Коланг-Газ-Ла возле ядерных объектов в Натанзе, сообщила Jerusalem Post со ссылкой на доклад американского Института науки и международной безопасности (ISIS).

В ISIS отметили, что на спутниковых снимках в высоком разрешении самого крупного и оставшегося наиболее важным иранского ядерного объекта видны начатые недавно активные усилия по его защите от возможной атаки США или Израиля. Эксперты ISIS считают, что подземный объект, вероятно, еще не введен в строй, поэтому он избежал ударов в июне 2025 года в отличие от других построек в Натанзе.

По данным ISIS, иранские специалисты укрепляют проходы, ведущие в комплекс под горой, чтобы они могли выдержать авиаудары.

Точное предназначение подземного центра неизвестно, но в ISIS предполагают, что там могут продолжить обогащение урана. Его строительство началось еще до 2021 года. Максимальная высота горного массива над туннелями - 1608 м, то есть выше, чем в случае с объектом в Фордо с аналогичным показателем в 960 м; и это даст объекту в Натанзе больше защиты в случае бомбардировок.

США и Иран ранее провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Переговоры были прерваны, когда Израиль 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана, целью которой было уничтожение ядерной программы. Иран в ответ начал наносить удары по Израилю. 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии, на которое согласились Иран и Израиль.

Переговоры возобновились в 2026 году в столице Омана Маскате, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. 11 февраля Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после чего заявил, что настаивает на продолжении переговоров с Ираном.