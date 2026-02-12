Поиск

Два корабля ВМС Мексики доставили на Кубу гуманитарную помощь

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Два корабля логистической поддержки ВМС Мексики доставили в порт Гаваны груз гуманитарной помощи для Кубы, сообщает EFE.

По его данным, это более 800 тонн продовольствия и других товаров первой необходимости, в которых сейчас нуждается Куба в условиях прекращения поставок нефти из-за санкций США. EFE назвало эту помощь "символом солидарности и поддержки Кубы".

Ранее президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила, что Мехико продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, несмотря на позицию США, которые объявили о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу.

Она назвала такое отношение США несправедливым, поскольку в итоге все отражается на населении Кубы.

"Поддержки будет больше. Никого нельзя оставлять в такой ситуации, в которой сейчас живет народ Кубы из-за несправедливых санкций США в отношении любой страны, направляющей Кубе нефть, - говорила она. - Конечно, мы намерены помогать народу Кубы, как мы всегда помогаем нуждающимся народам. Сейчас мы направляем в основном продовольствие, и мы намерены увеличивать поставки того, в чем они (кубинцы) нуждаются".

"Мы и далее будем оказывать поддержку и продолжим предпринимать необходимые дипломатические меры для того, чтобы возобновить поставки нефти. Удушать народ таким образом крайне несправедливо", - отметила Шейнбаум.

