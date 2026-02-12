Мексика готова стать посредником между США и Кубой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мексика готова выступить посредником в диалоге между Вашингтоном и Гаваной в условиях нефтяной блокады Кубы со стороны США, заявила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум. Об этом сообщает EFE.

"Мы уже высказали предложения, теперь все зависит от двух стран (США и Кубы). Мексика сделает все возможное ради диалога в рамках суверенитета Кубы, - сказала она. - Такая позиция соответствует традиционным принципам внешней политики Мексики".

"Очень важен факт самоопределения народов, и это касается не только наших принципов - необходимо создавать условия для мирного диалога с Кубой, поскольку никакая другая страна не испытывает таких санкций", - отметила президент Мексики.

12 февраля два корабля логистической поддержки ВМС Мексики доставили в порт Гаваны гуманитарную помощь - более 800 тонн продовольствия и других товаров первой необходимости.

Президент Мексики ране заявляла, что Мехико продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, несмотря на позицию США, которые объявили о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Она назвала такое отношение США несправедливым, поскольку в итоге все отражается на населении Кубы.