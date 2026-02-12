В Карибском море столкнулись два корабля ВМС США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Карибском море столкнулись американский ракетный эсминец USS Truxtun и корабль снабжения USNS Supply, сообщило Южное командование ВС США.

Двое военнослужащих получили травмы, они находятся в стабильном состоянии.

Столкновение произошло, когда на ходу на эсминец осуществлялась перегрузка припасов с корабля снабжения. Обычно при таком маневре корабли движутся параллельно на расстоянии нескольких сотен футов друг от друга, а топливо и припасы передаются через это расстояние по шлангам и кабелям.