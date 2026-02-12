Трамп отрицает участие своего делового партнера в решениях Вашингтона по Венесуэле

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Политикой США в отношении Венесуэлы занимаются только лица, чьи задачи в этой сфере утвердил Госдепартамент, написал в Truth Social президент Дональд Трамп, комментируя статью из газеты The Wall Street Journal (WSJ).

"В газете WSJ есть статья о человеке по имени Гарри Сарджент III. Он не имеет никаких полномочий, ни в какой форме, ни в каком виде, действовать от имени США, как и любой другой человек, не утвержденный Госдепом", - заявил он.

По его оценке, отношения между Венесуэлой США сейчас - "мягко говоря, необыкновенные", а госсекретарь США Марко Рубио и другие сотрудники Госдепа "делают фантастическую работу" и "очень хорошо ладят" с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и ее командой.

Гарри Сарджент III - глава компании Global Oil Management Group, друг и деловой партнер Трампа, представляющий США на бизнес-переговорах в странах с непростой обстановкой. WSJ сообщила, что он имеет влияние на принятие решений властями США в плане взаимодействия с Венесуэлой.