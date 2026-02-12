Поиск

Трамп отрицает участие своего делового партнера в решениях Вашингтона по Венесуэле

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Политикой США в отношении Венесуэлы занимаются только лица, чьи задачи в этой сфере утвердил Госдепартамент, написал в Truth Social президент Дональд Трамп, комментируя статью из газеты The Wall Street Journal (WSJ).

"В газете WSJ есть статья о человеке по имени Гарри Сарджент III. Он не имеет никаких полномочий, ни в какой форме, ни в каком виде, действовать от имени США, как и любой другой человек, не утвержденный Госдепом", - заявил он.

По его оценке, отношения между Венесуэлой США сейчас - "мягко говоря, необыкновенные", а госсекретарь США Марко Рубио и другие сотрудники Госдепа "делают фантастическую работу" и "очень хорошо ладят" с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и ее командой.

Гарри Сарджент III - глава компании Global Oil Management Group, друг и деловой партнер Трампа, представляющий США на бизнес-переговорах в странах с непростой обстановкой. WSJ сообщила, что он имеет влияние на принятие решений властями США в плане взаимодействия с Венесуэлой.

Дональд Трамп Марко Рубио США Венесуэла Гарри Сарджент III Делси Родригес Госдепартамент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

 Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

Шойгу заявил, что НАТО создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии

FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

 FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине новых зенитных ракет

В Таиланде хотят вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов из РФ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

Почти 900 тыс. домохозяйств во Франции остались без света из-за шторма
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8391 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 41 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });